Les jungles interiors de Xevi Solà a la Montoriol

annaïs miró

Del 22 de setembre al 3 de novembre de 2017, la Galeria Montoriol, al carrer Diputació, 339, de Barcelona, acull l’exposició Jungles de l’artista Xevi Solà. És indiferent en quin moment sortim de la bombolla protectora, tots n’acabem sortint tard o d’hora. Però crec també que, de vegades, hi ha qui des que neix porta dintre la pròpia jungla. En aquest cas no hi ha protecció possible: viure serà sempre sobreviure. La pluja els impedirà de veure-hi clar i sentiran damunt el pit el pes d’una verdor infinita. Respiraran ben fluix, amagats en motels o dins vestits elegants, per evitar les mossegades de la gent comuna. La bestial tècnica de Xevi Solà plasmada a la seva obra es barreja amb la més sòrdida, boja, natural, directa, irònica idea de l’antiheroi. Hi trobarem personatges de psiquiàtric que semblen trets d’una pel·lícula de Hitchcock, amb les seves perversions estranyes, baixos coeficients intel·lectuals i infanteses traumàtiques. Amb una tècnica exquisida, Solà fon la melangia i la frustració en unes pintures que agiten la ment de l’espectador.

