Les geometries orgàniques de Juan Asensio a la Galeria Elvira González

La Galeria Elvira González, carrer Germans Álvarez Quintero 1 de Madrid, presenta del 14 de setembre al 28 d’octubre de 2017 la vuitena exposició individual de l’escultor Juan Asensio a la galeria, amb la qual col·labora des de 1996.

Asensio ha treballat des dels anys vuitanta, en una obra que podríem enquadrar dins de l’abstracció geomètrica, caracteritzada per una gran simplicitat formal i austeritat expressiva en la qual busca una experiència intensa amb recursos expressius mínims. No obstant això, sempre ha tingut certes característiques personals que l’allunyen de plantejaments racionalistes o minimalistes.

Sense abandonar aquests plantejaments geomètrics inicials, la seva obra ha anat a poc a poc incorporant elements que prenen com a referència el món de l’orgànic. L’artista posa la seva mirada i atenció en els patrons que hi ha a la natura enfocant-se en el creixement de les plantes i en les tensions i curvatures que es generen en el procés, donant pas a una obra d’una major complexitat.

Per a aquesta exposició Juan Asensio ha realitzat 18 escultures en marbre, alabastre i alumini fos en què ens mostra la seva particular visió de la relació entre geometria i naturalesa. En ella podem trobar obres senzilles properes a aquesta abstracció de la primera etapa al costat d’altres de formes, colors i textures més complexes on es fan molt evidents aquestes referències a la natura que ens envolta i les seves regles.

A la imatge, Juan Asensio, “Sense títol”, 2017. Cortesia Galeria Elvira González

