Les flors de Mari Ito a l’Artèria

Del 25 de maig al 2 de juliol de 2017, la Galeria Artèria, al carrer Argent, 33, d’Igualada acull l’exposició Itomarisme de l’artista Mari Ito. Ito és una artista japonesa, que des del 2006 viu a Barcelona. Va estudiar pintura a Tokio, la seva ciutat natal i després va ampliar els seus estudis de Belles Arts a Barcelona. Es va especialitzar en pintura nihonga (pintura d’estil japonès) i en la seva obra, basada en l’animisme, utilitza tècniques típicament japoneses; des de la preparació del propi suport amb bastidor de fusta amb Kadoidewashi i Oguniwashi (típics papers japonesos utilitzats en les tècniques tradicionals) o l’aplicació dels pigments naturals que ella mateixa prepara a partir de pedres precioses, minerals o conxes. Prèviament a la realització de cada treball, estudia meticulosament cada un dels elements que en formaran part. A les seves obres trobem principalment flors, fruit de la influència del negoci que la seva familia regentava. De toc surrealista que parteix de la teoria del Psicoanàlisi de Freud, la evolució del seu treball “De l’origen del desig” ens convida a reflexionar sobre els desitjos i impulsos més irracionals i personals que existeixen i es manifesten en cada un de nosaltres. A través de bulbs florals -formats per caps de bebè, doncs aquests desitjos es troben al nostre cap- que serien l’origen i lo primitiu, la llavor o el germen que busquen el camí fins a la consciència es desenvolupen a través d’una flor, un desig. Com en la realitat, hi trobem desitjos positius i negatius, destil·lant una sensibilitat i sensualitat úniques. A ITOMARISME hi trobareu una influència de marcat caràcter modernista que, des del propi nom, reflecteix la seducció que aquest moviment ha impregnat a la seva obra. La Mari Ito treballa diferents manifestacions artístiques, des de la pintura, l’escultura, la instal·lació o el disseny tèxtil. Des del 2007 ha exposat en diferents sales catalanes; a Igualada, el 2011, va exposar al Vinnart. Així mateix ha exposat a galeries japoneses com Zeit Foto Salon a Tòquio -amb artistes com Araki Nobuyoshi i Daido Moriyama- o Nap Gallery i en museus i fires d’art: AHAF 2010 a Hong Kong, Contemporary Istambul 2012, Scope Basel 2013, Art Stage Singapore 2014 o Beijing International Art Biennale el 2015.

Etiquetes: Artèria · flors · Mari Ito