Les càmeres prenen els carrers en la 5a edició de “Formentera Fotogràfica”

Formentera es prepara per a una nova edició del festival “Formentera Fotogràfica”, que tindrà lloc del 28 d’abril a l’1 de maig. Una oportunitat irrepetible de conèixer l’illa gaudint d’un entorn paradisíac en un ambient relaxat i únic capturant les millors instantànies de la mà d’experts en el món de la fotografia.

El Cinema Municipal de Formentera serà la seu d’aquest esdeveniment, que reunirà apassionats de la fotografia, periodistes i artistes d’àmbit nacional i internacional. Els participants podran gaudir de diferents ponències, tallers i projecció de documentals de la mà d’experts en fotografia, que els permetran millorar les seves tècniques, a més de donar curs a les seves càmeres pels diferents enclavaments de l’illa.

El programa recull diferents propostes destinades a conèixer l’illa des d’una òptica diferent, aprofitant els atractius d’una illa que ofereix l’oportunitat de realitzar tècniques i captures fotogràfiques úniques. Des passejades matinals pel patrimoni de l’illa, tallers de fotografia per capturar la posta de sol fins recorreguts nocturns brindaran als participants l’oportunitat de redescobrir la màgia i la llum única de Formentera en un marc incomparable.

La qualitat dels professionals que participen en les conferències i tallers ha fet possible el creixement progressiu d’un esdeveniment que aquest any compleix la seva 5a edició. Experts de renom com Gonzalo Azumendi, Sandra Balsells, Joan Fontcuberta, Chema Madoz o Laura Terré, entre d’altres, posaran tots els seus coneixements a disposició dels assistents amb diferents dinàmiques, acompanyant-los en els passejos fotogràfics que es realitzaran per l’illa.

Entre tots ells sumen prestigiosos premis nacionals, com un premi Ortega i Gasset de fotoperiodisme, una medalla de plata de la Federació Alemanya de fotografia, un premi Fundació Hasselblad, diversos premis de PHotoEspaña i dos guardons Bartolomé Ros.

A la imatge, fotografia d’Alfredo Montero – Cedida per ATB.

Etiquetes: Alfredo Montero · Formentera Fotogràfica