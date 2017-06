L’entropia de Guillermo Fornes a la Galeria Trama

annaïs miró

Fins el 27 de juny de 2017, la Galeria Trama, al carrer Petritxol, 5 de Barcelona, acull l’exposició Entropía de l’artista Guillermo Fornes. La seva obra es construeix sobre dos pilars, la creació d’un discurs determinat per la síntesi i el seu treball gestual. Amb la seva narrativa, ha sabut transmetre en cadascuna de les seves obres una drecera cap a l’emoció, la innovació i experimentació en el procés creatiu, tant en tècniques com en materials (pòlvora, aigua a pressió, foc…) que reforcen el seu discurs. Guillermo Fornes revela una extraordinària poètica, ens atrapa amb la seva contundent lleugeresa, les seves fascinants formes fan quee ens apropem al sublim. Entropia, definida com la part de caos necessària per tal que un sistema funcioni, és el principi en què es recolza el discurs d’aquesta sèrie de Guillermo Fornes, amb el qual fonamenta la importància de l’espontaneïtat i l’emoció dins de la seva obra. Guillermo Fornes va començar la seva carrera fa 30 anys a Londres, on va estudiar Belles Art al Kings College of Art , ha col·laborat amb el Museu Guggenheim de Bilbao i treballat amb la Fundació Bilbao- Arte. La seva obra s’ha exposat a galeries de Mèxit, Anglaterra, Alemanya i Espanya. El seu treball es troba a col·leccions institucionals i privades nacionals i internacionals.

