L’enopintura d’Abel Barandela a l’Hotel Eurostars

Del 12 d’abril al 30 de maig l’artista Abel Barandela presenta a l’Hotel Eurostars Ciutat de La Corunya, al carrer Juan Sebastián Elcano, 13, de La Corunya, la seva exposició Luces, costumbres y vino tinto. Som davant una mostra de realisme màgic gallec creada amb la tècnica de l’enopintura. De l’artista se n’ha dit que és el precursor de l’enopintura, fet que l’ha convertit en el pintor del vi. Abel Barandela (Ourense, 1972) s’ha donat a conèixer a través d’aquesta tendència de portar el vi als seus llenços, a més de la seva contínua preocupació per la tècnica pictòrica. Les creacions de “Luces”, és una col·lecció de quadres coloristes que recorden el fauvisme francès. Hi predomina el color sobre la figura, i en alguns s’intueixen racons de Galícia”. A “Costumbres”, Barandela ofereix el record proper dels avis, personatges que van viure una etapa dura i austera. Un passat recent de Galícia, de quadres costumistes, i de la seva col·lecció de “marines”, que mostra imatges evocadores de la costa gallega. La sèrie “vino tinto” o, per ser més precisos, del “vino tinto de Barrantes”, hi apreciem escenes relacionades amb el consum (responsable) del vi i el seu gaudi. Són obres també costumistes, amb una tècnica innovadora en la qual ha inclòs en la matèria pictòrica la pigmentació extreta del sediment del vi negre, convenientment tractat. Semblen tres exposicions de tres autors diferents.

Etiquetes: Abel Barandela · enopintura · Hotel Eurostars Ciudad de la Coruña 4* · realisme gallec