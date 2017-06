L’Escola Municipal d’Art mostra treballs sobre Llull

El dia 8 de juny, a les 19.30 h, l’Escola Municipal d’Art inaugura l’exposició Ramon Llull: Orifanys… i altres bestieses, un projecte conjunt de l’Escola Pericot i l’Institut Narcís Xifra. A l’exposició, que es podrà visitar fins al 14 de juliol, s’hi podran trobar treballs multidisciplinaris elaborats per alumnat des de primer de primària fins a quart de secundària.

Muntar una exposició amb treballs fets a les aules del taller de plàstica i tot el procés de treball va ser el repte que es van marcar els professors d’arts plàstiques dels dos centres educatius, l’Enric Beltran i en Jordi Serra. L’objectiu principal era, a més de motivar a l’alumnat i demanar un compromís a la feina, donar visibilitat a la feina que es fa a les aules de plàstica. És per les tres raons per les quals l’Escola Municipal d’Art va donar suport al projecte i es va oferir a acollir aquesta exposició.

Aquesta exposició es fa en el marc de l’Any Llull. Tal com apunten els seus responsables: “Ramon Llull i El llibre de les bèsties; faules i bestiaris medievals; l’art romànic i gòtic, i els artistes contemporanis com Uli Westphal i Joan Fontcuberta, han estat els nostres referents. Volíem sumar-nos a l´any commemoratiu Llull i fer-lo accessible i proper a un gran públic. És per això que El llibre de les bèsties ha estat una aposta segura, les faules i els bestiaris ens són a tots ben propers i poden ser una riquíssima font de creativitat. I a la vegada volíem fer una reflexió i un exercici de basos comunicants amb artistes contemporanis”.

Etiquetes: EMA · Escola Pericot · Institut Narcís Xifra · Ramon Llull