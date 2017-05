L’Eixample de la Transició a La Casa Elizalde

annaïs miró

Del 25 de maig al 21 de juliol de 2017, i dins del projecte “Finestres de la memòria”, La Casa Elizalde, al carrer València, 302, de Barcelona, acull l’exposició De la casa als carrers. Mapa de l’Eixample durant la Transició. S’exposaran un recull de més de 150 imatges cedides per veïns de l’Eixample, entitats i fotoperiodistes. Resseguint el fil d’una sèrie d’esdeveniments concrets a banda i banda de l’Eixample durant la dècada de 1970, l’exposició planteja una reflexió visual sobre els contrastos, les ruptures i les continuïtats socials i polítiques de l’anomenada Transició a la ciutat de Barcelona. La mostra permet configurar una particular cartografia social que aborda temes com la recuperació reivindicativa del carrer, els conflictes socials, la reorganització veïnal, els nous batecs culturals i també les pervivències del franquisme més enllà del dictador. Al mateix temps, es proposa un treball de rescat de la memòria gràfica domèstica d’aquells i d’aquelles que van viure en primera persona les transformacions d’un temps no tan llunyà en que va canviar la llum. Paral·lelament a la nova exposició, es realitzarà un cicle de cinema format per tres projeccions de films emblemàtics del cinema català. El programa, realitzat pel productor i realitzador de cinema independent Lluís Miñarro amb la col·laboració de LOOP Barcelona, oferirà la possibilitat de debatre amb agents i agitadors culturals sobre les transicions fallides de l’Estat espanyol cap a la democràcia. Les projeccions seran a les 18h al Centre Cultural La Casa Elizalde.

