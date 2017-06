Laura Llaneli i Daniel Moreno Roldán, ex aequo del Premi Embarrat 2017

El Premi Embarrat 2017, dotat amb 1.500 euros, s’ha concedit ex aequo a les obres “Gnossienne nº1” de Laura Llaneli i “Vuit temporitzadors elèctrics” de Daniel Moreno Roldán. D’altra banda, l’obra “1º Interior D” de María Sánchez ha estat guardonada amb el Premi Embarrat – IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs), dotat amb la producció d’una exposició individual l’any 2018 a la Sala Gòtica de l’IEI.

El jurat del festival està composat per Cèlia Del Diego, directora del Centre d’Art La Panera de Lleida, Anselm Ros, comissari Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs IEI, Frederic Montornés, comissari independent, Roser Miarnau, del Museu Trepat, David G. Torres, comissari independent i crític d’art i Ramon Sicart, director de la Galeria Sicart de Vilafranca del Penedès

El Museu Trepat de Tàrrega s’erigeix com un dels principals focus d’art avantguardista a Catalunya gràcies a l’èxit creixent que assoleix any rere any l’Embarrat, Festival de Creació Contemporània. El certamen ha tancat les portes de la quarta edició amb un total de 1.800 visitants, xifra un 20% superior en relació a l’any passat. A l’augment de públic cal afegir el caràcter referencial que l’Embarrat adquireix progressivament en els cercles de l’art radical i innovador. Prova d’això és que els organitzadors van rebre vora 300 propostes de participació, de les quals es van seleccionar els 32 treballs exhibits enguany. La Regidoria de Cultura i el Museu Trepat, impulsors de l’esdeveniment, afirmen que la consolidació de l’Embarrat és un fet. A més, el seu èxit “també projecta el Museu Trepat com a espai viu i de múltiples atractius, integrant l’equipament en el paisatge cultural del territori”, segons ha manifestat el regidor de Cultura, Raül Palacios. Així mateix, s’ha constatat un major nombre de visitants forans, els quals valoren la singularitat tant de les obres presentades com del marc d’exhibició, les naus de l’antiga fàbrica Cal Trepat.

