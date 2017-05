L’atles mundial de J.J. Martín a la Galeria Aural

annaïs miró

Del 27 de maig a l’1 de juliol de 2017, la Galeria Aural d’Alacant, al carrer Labradores, 17, d’Alacant acull exposició Atlas Mundial de Selecciones de l’artista Juan José Martín Andrés. L’aparent oposició entre art i ciència ha limitat la visió del món. Si des del segle de les llums el pensem com un territori dividit, la percepció dominant sembla sustentar-se en el fet geopolític. Però hi ha altres maneres de fer i de llegir mapes. Atlas Mundial de Selecciones s’inserta en aquest context: no només descomposa una mirada oficial, sinó que també proposa lectures que es distancien de visions polítiques i nacionalistes. L’exposició és resultat d’un procés complex en què les seves diferents etapes de producció posen en tensió la idea d’un mapa inequívoc, per rellevar hegemonia de la cartografia. A partir d’antics atles comprats en llibrries de vell a Ciutat de Mèxic, l’artista va seleccionar una sèrie de mapes que daten de diferents èpoques i moments històrics del segle XX i que, vistos des del present, passen comptes amb la transformació del territori. Martín Andrés, més enllà del reciclatge material, busca analitzar el model de pensament que va originar la representació original. Les fronteres marcades sobre un fons negre no existeixen com a tal. No hi ha divisions polítiques, sinó una superfície amb línies de colors que no distingeixen nacions. Una referència al dibuix amb què Juan José Martín Andrés ens recorda que existeixen d’altres maneres d’observar el món.

