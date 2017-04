L’artista sud-coreana Haegue Yang en conversa amb Max Andrews i Mariana Cánepa

L’artista sud-coreana Haegue Yang conversarà el 3 de maig amb els comissaris Max Andrews i Mariana Cánepa sobre l’univers creatiu de l’artista, emmarcat en l’onzè Flow Series impulsat per la Fundació Han Nefkens i la Fundació Antoni Tàpies. La conversa se celebrarà a la Fundació Antoni Tàpies, Carrer d’Aragó, 255 de Barcelona a les 19.30h. La participació és gratuïta prèvia inscripció.

L’obra artística de Haegue Yang és coneguda per la utilització de manera creativa d’objectes per crear instal·lacions complexes prenent com a referència la poesia, la política i les emocions humanes. En les seves produccions ha treballat amb objectes de tot tipus: llums decoratives, escalfadors infrarojos o ventiladors industrials.

En acabar la conversa s’obrirà un torn de preguntes, perquè els assistents puguin interactuar amb l’artista i aprofundir en la seva obra, seguida d’un còctel.

Flow Series, impulsat per la Fundació Han Nefkens, és un cicle de sis trobades que reuneixen a artistes de tot el món amb representants de l’escena local i internacional. Aquesta iniciativa busca donar a conèixer l’escena artística procedent de diversos continents i contextos a la ciutat comtal. Cada trobada gira al voltant d’un artista i les seves produccions, objecte d’una conversa seguida d’un còctel.

A la imatge, fotografia de l’artista sud-coreana Haegue Yang.

Etiquetes: Haegue Yang · Mariana Cánepa · Max Andrews