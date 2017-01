L’artista Marc Montijano posa en marxa una iniciativa per lluitar contra internet

L’artista Marc Montijano posa en marxa una iniciativa per lluitar contra la venda d’informació i la manca de privacitat a internet.

El 12 de gener Marc Montijano, va pujar la foto que obria aquest projecte a diverses xarxes socials. L’artista es presenta de peu, amb el seu característic sac cobrint-li la cara i sostenint un vell telèfon amb les dues mans. Res fora del comú, llevat pel text que acompanya la imatge: “Amb el meu nou iPhone juliol color or, té càmera dual de 12 Mpx amb gran angular i teleobjectiu. Molt agraït als Reis Mags. #ladesinformacionespoder #bigdata #databroker “. Donant-nos les claus del seu nou treball. L’endemà, va pujar una altra imatge assegut al vàter, llegint un diari esportiu de 1967, indicant que estava a Nova York fent una performance: “Acciona‘n-te en el MoMA, un luxe. Homenatge a Piero Manzoni “.

Montijano diu que “la desinformació és poder, és un projecte en clau irònica, en què l’artista juga amb l’humor i l’absurd però amb una finalitat molt seriosa: que el ciutadà recuperi el control d’internet. Per això proposo colpejar a la font de finançament de les grans empreses tecnològiques i de recopilació, processament i venda de dades. Oferint, amb certa regularitat, informació errònia o contradictòria fem que totes les nostres dades quedin sota sospita i perdin valor, què és cert i què és fals?”

Durant aquest any 2017, Montijano anirà publicant regularment imatges “desinformant”, amb l’objectiu d’animar a més persones a sumar-se a aquesta iniciativa i així, rebel·lar-se contra la venda d’informació i la manca de privacitat a internet”.

Marc Montijano afegeig que “les xarxes socials, al costat de les grans empreses tecnològiques, comercien amb totes les nostres dades. El gran negoci d’internet en l’actualitat és la venda de dades, les dades que els donem volent o sense voler. Vivim en una enquesta constant en la qual no hi ha cap privacitat. Ens hem convertit en un producte, una suma de dades, un perfil amb el qual comerciar o al de manejar-manipular.Jugant amb la ironia i l’absurd, vull fer reflexionar a la societat del perill que comporta regalar aquest poder. La informació d’una persona és intranscendent, però dades de milions de persones analitzats i processats, constitueixen un material molt valuós, que pot emprar-se per a moltes fins i no només comercials.Amb el meu treball convido a desinformar, a fer servir internet d’una manera crítica, per aprofitar el seu immens potencial, però sense perdre el control. La desinformació com un acte conscient i reivindicatiu. El projecte La desinformació és poder, planteja una solució senzilla però molt efectiva: es lucren venent la nostra informació, oferint de tant en tant informació voluntàriament errònia, i la resta de la nostra informació, sigui veraç o no, quedarà en entredit. No es tracta d’una acció simbòlica, realment estem comprometent la seva font d’ingressos i salvaguardant la nostra privacitat”.