L’artista gallec Misha Bies Golas exposa a la Fundació DIDAC

Del 26 de maig al 4 d’agost, la Fundacó DIDAC, al carrer Pérez Constantí, 12, de Santiago de Compostel·la acull l’exposició Misha Bies Golas. Recordo, de l’artista gallec Misha Bies Golas. Aquesta exposició, té com a punt de partida l’exposició Misha Bies Golas. Recordo, celebrada a Appleton Square fruit del projecte de col·laboració entre DIDAC i l’espai de Lisboa. Aquesta associació estratègica, que es desenvoluparà a partir de diverses coproduccions anuals, respon a un interès comú: divulgar i projectar arte, disseny i altres experiències multidisciplinars en l’àmbit de la creació. Misha Bies Golas. Recordo és la primera de les exposicions organitzades en comú. Misha Bies Golas (Lalín, 1977) és un artista de mínims, que utilitza la modèstia dels mitjans clarament al seu favor per crear una obra plagada de referències a un món terrenal, absurd i de vegades abjecte però des de l’òptica de l’observador agut i perspicaç que sempre busca trobar les tres potes al gat. La seva actitud per afrontar el treball encaixa en la dels personatges de l’obra de Balzac, la imatge de la bohèmia culta, divertida i irreverent, formulant propostes que no encaixen en el que se suposa que hauria de ser la mirada perduda i abduïda dels artistes de la societat postmoderna.

