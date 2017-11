L’art punk d’Skum a la Galeria Contrast

annaïs miró

A partir del 16 de novembre de 2017, la Galeria Contrast, al carrer Consell de Cent, 281, de Barcelona, acull l’exposició Vicio, estropicio y desperdicio de l’artista Skum. L’obra d’SKUM en l’art és similar al punk en la música: directe, simple i crua, amb la intenció de despertar una acció de contracultura. La majoria de vegades no intenta expressar res en concret, i si ho fa no ho sap descriure. Procura crear imatges que transmetin alguna mena d’energia (generalment violenta, convulsa), que vibrin i facin vibrar. Pensa que es pot fer art urbà d’altres maneres que no sigui pintant. Sinó, sempre queda jugar-se-la com un vàndal.

Etiquetes: art punk · Galeria Contrast · Skum