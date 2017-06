L’art oníric de Margaret Manzano a l’Eurostars Washington Irving

annaïs miró

Del 29 de juny a l’1 de setembre de 2017, l’Hotel Eurostars Washington Irving de Granada, acull l’exposició Oniriks de l’artista Margaret Manzano. Aquesta exposició no està feta amb pinzells. Només les mans, pals i agulles tenen dret a jugar amb textures i dimensions. Oniriks està farcit de petits detalls que conformen el món del somni i les diferències. L’obra de Margaret evoca un gran viatge al món dels somnis on les agulles es transformen en pinzells i passen a tenyir els llenços amb colors. Totes les obres creen una màgica transició al món oníric. Somnis daurats que ens apropen als nostres anhels i desitjos més profunds. Des del seu estudi barceloní Margaret Manzano mira cap el Mediterrani per contagiar-se de la seva marea constant. Des que va descobrir l’art amb 15 anys, durant una classe de ceràmica a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, les seves mans no han deixat de nedar en la pintura per cultivar l’abstracció elegant.

