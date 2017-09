L’arquitectura del projecte Planta es presenta a la Biennal de Chicago

La nova proposta arquitectònica per a Planta, el projecte impulsat per Sorigué i Fundació Sorigué, es presenta en la Biennal de Chicago a partir del 15 de setembre de 2017 i fins al 7 de gener de 2018. L’estudi Ábalos + Sentkiewicz Arquitectos (AS+) ha estat l’encarregat de desenvolupar aquesta proposta.

Es tracta d’un conjunt edificat i paisatgístic que els arquitectes defineixen com “un observatori privilegiat dels processos de transformació material i humana del territori; un mirador dels diferents paisatges generats que sorgeix com a centre d’interpretació d’aquests processos i, per descomptat, un espai amb una col·lecció d’art excepcional”.

Aquesta construcció s’adapta a l’entorn del complex industrial en actiu de Sorigué a Balaguer (Lleida, nord-est d’Espanya), i es converteix, d’aquesta manera, en una peça més del paisatge, a més d’un observatori de tots els processos que hi tenen lloc.

Planta és un projecte de referència per a la creació artística contemporània i la innovació empresarial impulsat per Sorigué i la seva fundació, situat al complex industrial de l’empresa a Balaguer (Lleida, Espanya). L’edifici dissenyat per AS+, que compondrà l’espai central de Planta, és una màquina tèrmica que posa en relació el clima local i la matèria amb què es construeix per assolir una autonomia total. Aquest edifici albergarà la col·lecció d’art de la Fundació Sorigué juntament amb una sèrie d’espais dedicats a la investigació, el coneixement i la innovació. A banda d’aquest espai central, Planta inclou site-specifics amb l’obra de grans artistes com William Kentridge, Bill Viola, Chiharu Shiota i Juan Muñoz, entre d’altres.

A la imatge, proposta arquitectònica per a Planta.

Etiquetes: Ábalos + Sentkiewicz Arquitectos · Fundació Sorigué