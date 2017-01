“Lapso” de Joana Cera Bernad a la Galeria Alegria

La Galeria Alegria del carrer Doctor Fourquet, 35 de Madrid presenta el 21 de gener a les 12 h. l’exposició Lapso de Joana Cera Bernard que es podrà visitar fins al 18 de març. Es la primera exposició individual de Cera (Barcelona, 1965) a Madrid Llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Barcelona el 1989 va rebre una menció especial en els premis Ciutat de Barcelona 2012 per Sense mesura variable, una instal·lació produïda per la Fundació Suñol.

Etiquetes: Galeria Alegria · Joana Cera Bernard