L’ànima de Mar Martín a l’Art Deal project

annaïs miró

Del 19 de maig al 3 de juliol, la Galeria Art Deal project, al carrer Llibertat, 44, de Barcelona, acull l’exposició A.L.M.A de l’artista Mar Martín. La mostra neix com a resposta a una notícia de 2013, any que s’aconsegueix realitzar la primera imatge en alta resolució del lloc més fred de l’univers gràcies a l’Atacama LArge Millimeter Array, curiosament les seves sigles donen títol a tot el projecte. El contrast de realitats porta l’artista a agusar les visions d’un entorn glaçat i paralitzant portant l’artista a crear un món distòpic fruit, segons la seva pròpia fantasia, de l’efecte del fred en l’ànima humana. Aquest fred que congela els seus personatges, i que trasllada a les seves imatges blanques, es troba envoltat d’elements tecnològics i futuristes portant l’espectador de la mà per un entorn digne de la ciència-ficció cinematogràfica. Mar Martín és una fotògrafa que parteix del seu interès cap a la ciència i la física per crear, escenificar i organitzar els seus projectes fotogràfics amb una mentalitat cinematogràfica. Sobrietat i precisió són les protagonistes en totes les seves atmosferes, la lectura de cada història per part de qui treu el cap en les seves imatges.

Etiquetes: Art Deal Project · fotografia · Mar Martín