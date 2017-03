L’anhel de puresa de Pic Adrian s’exposa a la Marlborough Barcelona

L’exposició Art Principial proposa un recorregut per la trajectòria de Pic Adrian (Moineşti, Romania, 1910 – Barcelona, 2008) reunint diversos acrílics sobre tela i sobre paper, relleus sobre fusta i collages creats entre 1967 i 1998. Aquesta mostra endinsa el públic en el particular món de l’artista, caracteritzat per un constant anhel de puresa i és la primera ocasió en vint anys, de veure la seva obra presentada de forma individual a Barcelona.

Reconegut mundialment com a pintor, poeta i teòric d’art, aquest polifacètic artista aconsegueix plasmar serenitat a la tela. Partint d’un estil abstracte depura la seva obra pictòrica a la recerca d’un ideal estètic que és raonat als seus assajos i batejat pel propi artista com a Art Principial. Els escassos traços orgànics de les seves primeres obres van desapareixent pulcrament a mesura que l’artista redueix els mitjans d’expressió plàstica a un petit nombre d’elements geomètrics, per arribar a allò que ell mateix denomina Essencialisme. Adrian juga amb una composició́ harmoniosa en la qual buits o silencis tenen un paper important.

L’exposició s’inaugura el 9 de març a 2/4 de 8 del vespre a la galeria Marlborough Barcelona (c/ Enric Granados, 68) i resta oberta fins al 13 d’abril.

A la imatge, detall de Metakhreso, 1967. Acrílic sobre tela, 72 x 91cm.

Etiquetes: Art Principial · Galeria Marlborough Barcelona · Pic Adrian