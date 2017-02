L’AMR publica un article sobre la vinculació de Pep Ventura amb Roses

Coincidint amb el bicentenari del naixement del compositor de sardanes Pep Ventura (2 de febrer de 1817), l’Arxiu Municipal de Roses ret homenatge a la seva figura i a la seva vinculació amb la població de Roses, amb la publicació en el seu apartat web “El Document del Mes», d’un article on es detalla el procediment promogut per l’ajuntament l’any 1976 per a la construcció de la plaça que porta el nom del compositor.

El dia 2 de febrer de 2017 se celebra el bicentenari del naixement de Pep Ventura. Si a Roses hi ha una tradició arrelada, aquesta és la sardana, àmbit en el qual la població n’és un dels bressols més importants. Aquesta relació amb la sardana moderna, a més, es reforça amb l’origen rosinc de la família de Pep Ventura, des de mitjans del segle XVIII, tant per la part paterna com materna.

La construcció de la plaça que duu el nom de Pep Ventura no deixa de tenir una significació especial, pel moment històric en què es va urbanitzar i per la voluntat de recordar la relació que la uneix amb Pep Ventura i la seva família.

El document del mes de l’Arxiu Municipal, mostra aquesta estreta vinculació en l’article publicat aquest mes de gener, on es descriuen els orígens rosincs de la família del compositor i es detalla el procediment que l’ajuntament seguí, l’any 1976, per promoure la creació d’aquesta plaça dedicada al compositor.

Podeu consultar el document del mes en el següent enllaç: http://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/fitxers/documents/Documentfebrer2017.pdf

