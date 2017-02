La Volta, molt més que un mercat mensual

La Volta és un marc per a creadors, artistes i artesans que consta de quatre locals a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís de Girona i que des del 2015 ha celebrat mensualment un mercat d’Art (Km0) amb el qual s’ha aconseguit situar el barri en el mapa d’espais dedicats a la creació i exhibició artística i cultural amb la transformació de la plaça en una àgora en què l’intercanvi d’idees, el comerç de proximitat i l’oferta cultural i pedagògica conviuen en un entorn incomparable. Enguany hem programat 4 mercats molt especials que coincideixen amb esdeveniments emblemàtics de la ciutat de Girona (Black Music Festival, Temps de Flors, Fires de Sant Narcís i Nadal) i que, com sempre, apropen al visitant propostes d’art, nova artesania i disseny de la mà dels seus propis creadors, així com tallers, exposicions, exhibicions, instal·lacions, música, dinar popular, etc. durant tota el dia, de 10 a 20h.

Per tal de no perdre l’hàbit de venir a fer la volta el segon dissabte de mes, s’ha organitzat Volta i Volta, un esdeveniment especial i diferent en què els locals acullen exhibicions de processos creatius, tallers artístics, espectacles i concerts de petit format, recitals, etc. La primera edició, el dia 11 de febrer de 10 a 14 h, està dedicada a la mainada amb una gimcana de tallers i activitats creatives a preus populars pels més petits de la casa.

Acompanyen a la Volta, Tell Fusta amb una zona de joc de 0 a 3 anys amb les seves joguines de fusta, Queixal edicions amb llibre formiguer, lectura creativa, Joanic Geniut amb un taller de tampons, L’Encès amb un taller de fang per crear un objecte funcional amb escultura decorativa, Instruments Trastocats amb una exhibició interactiva d’instruments creats amb materials recuperats i la cabana de vímet, espai creatiu amb un taller d’autoretrats amb collage.

També es compta amb una zona per prendre el vermut i escoltar bona música, i la botiga oberta amb noves creacions dels residents en un ambient artístic i festiu.

El projecte de La Volta ha estat impulsat pel Bòlit amb el suport de l’Ajuntament de Girona i coordinat per l’Associació Cultural Fang.

Foto Carles Palacio.

