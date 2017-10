La Virreina acull les II Jornades de Fotografia Contemporània

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya organitza les II Jornades de Fotografia Contemporània que tenen lloc a Barcelona durant els dies 16, 17 i 18 d’octubre a La Virreina Centre de la Imatge.

D’origen i sentit interdisciplinari, aquestes jornades, organitzades amb caràcter biennal, compten amb la col·laboració d’artistes, teòrics i pensadors, que amb les seves experiències, estudis i idees aportin respostes, interrogants o afirmacions sobre el present fotogràfic.

La creació no és transgressió sinó continuïtat, evolució, confluències d’estètiques, estils i gèneres de totes les disciplines i tècniques artístiques i, en particular, entre la fotografia i la pintura. Proposar a debat les relacions entre fotografia i pintura permet reflexionar sobre un present on les arts plàstiques tradicionals s’han fusionat amb les anomenades arts visuals. Sorgeix així un ésser creador interdisciplinari que no queda delimitat en funció d’una forma artística. Aquest qüestionament a la tradició afecta, especialment, a un fet pictòric que ha quedat mancat de procés. Si, en alguns àmbits, s’ha establert la controvèrsia sobre la “mort de pintura”, aquest fet dóna prova de la situació esmentada. La fotografia, a diferència, després de la irrupció de l’abstracció pictòrica, i davant l’aparició dels artistes visuals, recupera els gèneres, estètiques i temàtiques de la pintura per tal de donar-los continuïtat en la seva constant renovació.

L’entrada a les Jornades és lliure i estan obertes a tot tipus de públic interessat en el tema a tractar: Fotografia i pintura. La creació interdisciplinària.

A la imatge, “Silencio” de Mayte Vieta. 1999

