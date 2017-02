“La vida de Sinuhè o el gust de la mort” de Perico Pastor a l’Espai Guinovart

Del 19 de febrer al 18 de juny l’Espai Guinovart d’Agramunt presenta Perico Pastor. La vida de Sinuhè o el gust de la mort comissariada per Anaïs Muñoz i Bàrbara Bayarri. La inauguració tindrà lloc el dia 19 de febrer a les 12.15 h.

L’obra de Perico Pastor representa la vida de Sinuhè, l’egipci (1960 aC). Considerada una obra mestra de la literatura egípcia, va ser recuperada recentment per Jordi Fortuny en la seva traducció al català, que es convertí en un dels llibres de l’Associació de Bibliòfils més reconeguts en el context artisticoliterari actual. Com ja apuntava Ramon Pla en la presentació del llibre —i com recollim a l’exposició, més enllà de les lletres—, «el que fa de La vida de Sinuhè, com de qualsevol text clàssic, un text valuós —literàriament valuós— és la seva capacitat per expressar sentiments comuns als homes de qualsevol època».

Els conflictes de l’Egipte viscut per Sinuhè comparteixen amb els nostres —i amb d’altres al llarg de la història— el patiment profund de l’ànima, l’allunyament no desitjat de la terra i de la comunitat, el desterrament que provoca la cerca d’un refugi a la voluntat de sobreviure i l’intent de recuperar la vida pròpia. I aquí ens hi trobem tots, ja sigui per l’experiència en primera persona o perquè guardem a la memòria allò que d’altres van viure i que no estem disposats a oblidar. En el cas de Sinuhè, va ser desterrat pel faraó. Aquest succés el va portar a una reconfiguració individual, alhora que a una recomprensió del seu territori i de la seva gent. En aquest sentit, trobem una línia de comunicació i connexió amb la vida de Guinovart, el qual també va haver de fugir, en primer lloc, de Barcelona, i més tard, d’Agramunt, durant la Guerra Civil.

La història que Perico Pastor il·lustra ens interpel·la i provoca el retorn d’interrogants com: de què ens serveix l’art quan la nostra quotidianitat s’esfondra?; les obres d’art tenen la capacitat de generar memòria per si mateixes?, o podem construir un nosaltres a través de l’art, més enllà de la lògica amic–enemic? Aquestes i altres qüestions es manifesten en la mostra exposada al Petit Espai des de diferents mitjans d’expressió, com són: l’auditiu (gràcies a l’enregistrament complet del text del Sinuhé) o el visual (representat per les peces artístiques creades per l’artista català).

L’espectador estableix, així, un recorregut únic que l’aproxima a la història del personatge i, alhora, a la seva pròpia història vital. La subtilesa que reflecteixen les formes artístiques creades per Perico Pastor, juntament amb l’enregistrament efectuat pel poeta magrebí Salem Zenia i per Jordi Fortuny —traductor del text—, trasllada el visitant a un espai i a un temps no concrets.

Aquesta mostra arriba per primera vegada a Agramunt, amb el repte d’experimentar els vincles entre l’obra de Perico Pastor i Josep Guinovart.

