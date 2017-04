La UB analitza la resposta d’Europa davant la crisi del refugi

El vestíbul de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, av. Diagonal, 684, acull del 31 de març al 12 d’abril la mostra Mare Nostrum: Europa davant la crisi del refugi.

Com actua Europa davant la crisi del refugi? Quines decisions s’han adoptat des de les institucions europees i quines situacions denuncien les entitats que treballen amb les persones refugiades i migrades? Són el punt de partida de l’exposició Mare Nostrum: Europa davant la crisi del refugi. La mostra reuneix setze fotografies dels fotoperiodistes Xavi Herrero i Raül Clemente realitzades entre l’octubre del 2015 i el febrer del 2017 a l’illa grega de Lesbos i al nucli de població d’Idomeni, a la frontera entre Grècia i Macedònia. A les imatges, els autors analitzen les causes i conseqüències de la violència ―en termes de violació dels drets humans― respecte al moviment de persones refugiades i migrades que travessen el Mediterrani per arribar a Europa.

El dret a l’alimentació, l’habitatge, la salut i l’educació, però també a la llibertat de moviment, la protecció internacional i l’asil són alguns dels drets humans que s’analitzen a través de les fotografies i els textos de l’exposició, en què es confronten directives i informes de la Comissió, el Consell i el Parlament europeus amb observacions i estudis realitzats per entitats de suport a les persones refugiades i migrades. La mostra està organitzada per la Fundació Solidaritat UB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

A la imatge, fotografia de la mostra.

