La transformació de l’espai de Mònica Planes a la Fundació Suñol

annaïs miró

Del 7 de juliol al 26 d’agost de 2017, la Fundació Suñol, al carrer Rosselló, 240, de Barcelona, acull l’exposició ACTE 38: Mònica Planes, Nivell Zero. L’obra de Mònica Planes (Barcelona, 1992) investiga noves formes de relació amb l’espai quotidià que depurin i s’alliberin d’aquelles estructures predeterminades que condicionen la nostra manera d’habitar-lo. En aquesta línia, totes les peces que configuren l’ACTE 38: Mònica Planes, Nivell Zero ens donen informació i ens remeten al lloc en què es troben. Planes aborda l’espai del Nivell Zero a través de manipulacions escultòriques que el reordenen i el transformen amb resultats que van des de la més rigorosa literalitat a l’abstracció geomètrica més simple. Arquitectura, model i objecte es barregen en un joc autoreferencial en el qual s’intercanvien les aparences i les propietats que ens permeten identificar-los. Així, l’artista busca apropiar-se de tot allò que identifica l’espai del Nivell Zero quan aquest es troba suposadament buit: les rajoles, el ciment, la llum, el vidre i fins i tot el logotip de la fundació. Tots aquests elements són el punt de partida per a la creació de peces que esdevenen prolongacions de l’espai. Mònica Planes (Barcelona, 1992) va cursar el Màster en Producció i Recerca Artística (2014-2016) i està graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2014). Durant els darrers anys ha obtingut la Beca Han Nefkens/UB 2016, la beca d’escultura de la Fundació Felícia Fuster 2016 i la beca de la Fundació Guasch Coranty 2017. En finalitzar el màster, va realitzar una residència a Montrouge (París) en el context de la Jeune Création Européenne i actualment és resident a Fabra i Coats amb la beca SAC-FIC 2017.

Etiquetes: Fundació Suñol · Mónica Planes