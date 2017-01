La sèrie “Negre” d’Antoni Tàpies en un llibre d’artista editat per Artika

En un acte presidit pel director de la Fundació Tàpies, Carles Guerra i l’editor Joan Ribalta d’Artika, s’ha presentat a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona el llibre d’artista Sèrie Negre. L’edició és limitada i s’edita amb motiu del 50è aniversari de la creació d’aquesta obra que l’artista va realitzar, segons Carles Guerra “quan a Espanya s’aconsegueix un major compromís polític”. Era “una reacció de ràbia de Tàpies que va trobar el seu espai per articular idees”. La sèrie està composta per 15 obres, totes de la fundació. “Faltava la quinzena que vàrem trobar a faltar i que la família ha cedit per completar el projecte”.

De la sèrie Negre, Artika n’ha editat 998 exemplares que es vendran a un preu de 4.500 euros. El projecte, segons Juan Ribalta “és únic, ja que hem aconseguit reunir els quinze dibuixos que componen la sèrie original”. L’edició es presenta en un estoig de grans dimensions, fabricat en fusta folrada. A l’interior de l’estoig si troben la sèrie completa composta per 15 làmines a una sola tinta, de color negre. Cadascuna és única i irrepetible. Artika ha editat el llibre amb un paper d’alt gramatge, confeccionat específicament en un taller artesà mitjançant un procés que assegura la màxima fidelitat a l’obra original. L’obra s’acompanya d’un llibre d’Estudis que ens acosta a la vida i l’obra de l’artista. Hi han participat Antoni Tàpies Barba, fill de l’artista, Xavier Antic, president del Patronat de la Fundació i Pedro de Llano. Tàpies va concebre aquesta obra com un procés creatiu articular al voltant de la repetició.

Abans de la presentació del projecte, Carles Guerra ha conduït una visita guiada per diferents peces de Tàpies, moltes de les quals tenen una clara referència al moment polític que es vivia en el moment que es van realitzar i que evidencien la implicació política de l’artista en els esdeveniments que es van viure en aquells temps. Una de les obres, L’esperit català té relació indirecta en l’atemptat contra Carrero Blanco. Va ser adquirida per la família Huarte, que va patir el segrestament d’un fill per part d’ETA i pel que es va pagar un important rescat. Aquells diners “es de suposar que varen servir perquè ETA programés l’atemptat contra Carrero Blanco. El succés va suposar un canvi radical en el futur de l’Estat.

Per la seva banda, Joan Ribalta va mostrar la seva satisfacció “per poder col·laborar en un projecte com aquest”, a la vegada que Carles Guerra va deixar molt clar que “iniciatives d’aquest tipus ens permeten poder difondre l’obra de Tàpies amb la qualitat que això suposa”.

Una indisposició física no va permetre a Xavier Antich, president de la Fundació assistir a un acte en el qual es va presentar un llibre d’artista de gran qualitat, a l’alçada dels que publica habitualment Artika.

A les imatges, a dalt, el llibre d’artista presentat a la Tàpies. A sota, Carles Guerra amb l’obra L’esperit català i Carles Guerra i Joan Ribalta durant la presentació.







Etiquetes: Antoni Tàpies · Artika · Carles Guerra · Joan Ribalta · L'esperit català · Llibre d'artista de Tàpies · Série Negre