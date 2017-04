La reproducció més gran del Titànic al Museu Marítim

annaïs miró

Fins a l'1 d'octubre de 2017, a les Naus del Museu Marítim de Barcelona- Drassanes Reial, s'hi podrà veure la reproducció més gran del Titànic construïda fins al moment. De 12 metres de longitud, Titanic the reconstruction reuneix elements originals amb recreacions i imatges exclusives dels testimonis del naufragi. 12 metres de longitud, 4,5 metres d'amplada i 3,9 metres de puntal són les dimensions del gran model del Titànic que s'ha construït entre Castelló d'Empúries i Granada. Una construcció que s'ha allargat durant 3 anys, gairebé tant com la construcció del buc original. El principal atractiu d'aquesta reconstrucció és el fet que la banda d'estribord està oberta i permet veure els interiors del Titànic amb un nivell inèdit de detalls. Els visitants podran fer un recorregut complet per la nau des de les cabines de passatgers de diferents classes fins a la sala de màquines. Tot i l'espectacularitat de la reconstrucció, les històries humanes de la tragèdia del Titànic són les protagonistes de la seva llegenda. A l'exposició, els visitants podran conèixer històries com la d'Isidor i Ida Straus, propietaris dels magatzems Macy's de Nova York, que van decidir esperar junts la mort en dues hamaques a la coberta del Titànic. Gràcies a un documental amb imatges originals i inèdites fins al moment, els mateixos supervivents ens acostaran als esdeveniments ocorreguts ara fa ja 105 anys a les aigües de l'Atlàntic. Titanic the reconstruction, a més, permetrà als visitants contemplar peces originals com instruments musicals, vestits de gala, eines o una caixa com les que viatjaven a la bodega de la nau. També s'hi podrà descobrir la rèplica de la Cabina Marconi que es trobava al Titànic i que va ser inaugurada per la princesa Elettra Marconi, filla de l'inventor. Finalment, destaca l'anomenat cotxe del Titànic, un model Brush D24/1909, que havia de viatjar a bord del transatlàntic per a la seva presentació a Europa però que finalment va arribar a bord de l'Olympic, 21 dies més tard.

Foto: Pere de Prada Arana.

Etiquetes: maqueta · Museu Marítim · Titanic