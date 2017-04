La poètica quotidiana de Torné Esquius arriba al MNAC

gisela chillida

Museu Nacional d’Art de Catalunya acull del 7 d’abril al 9 de juliol de 2017 la primera exposició monogràfica en un museu dedicada al pintor i il·lustrador Pere Torné Esquius.

Comissariada per Eduard Vallès, conservador, i Elena Llorens, adjunta de conservació, Torné Esquius. Poètica quotidiana és el resultat d’una intensa tasca d’investigació i aplega un total de 85 pintures i dibuixos, en gran part inèdits, així com un conjunt de llibres, revistes i material imprès. Les obres exposades són una selecció d’un total de 300 treballs de l’artista que s’han pogut referenciar gràcies a aquesta investigació.

L’exposició recorre tots els temes tractats per Torné Esquius i mostra una figura d’una gran singularitat. Pintor i dibuixant, Pere Torné Esquius (Barcelona, 1879 – Flavacourt, França, 1936).es va formar a l’escola Llotja de Barcelona, on va coincidir amb Picasso. Malgrat que l’any 1905 es va instal·lar a París, tornava regular- ment a Barcelona per exposar i va mantenir sempre el contacte amb la seva ciutat natal. Gràcies a aquest contacte regular i a les bones crítiques que rebia, el seu nom va ser molt conegut al món de l’art català, si bé després de la seva mort la seva obra va caure en l’oblit i, fins a dècades més tard, no se li dedicà cap exposició monogràfica.

L’obra de Torné Esquius té una personalitat molt acusada i manté uns valors pictòrics i at- mosfèrics que li atorguen unitat a tota la seva producció. Entre els motius més destacats de la seva producció hi ha els coneguts com interiors, ja siguin menjadors, sales o jardins, marc per a escenes de la vida quotidiana. En aquestes escenes crida l’atenció l’absència de la figura humana, de manera que el protagonisme recau sobre elements inanimats que poden arribar a produir en l’espectador un efecte inquietant, pertorbador. Així, a la majoria de les seves pintures, la sensació de quietud i intimitat amaga una història que contradiu la primera lectura de la imatge.

A la imatge, “Galanteix”, Pere Torné Esquius, 1903. Col·lecció Artur Ramon.

Etiquetes: MNAC · Pere Torné Esquius