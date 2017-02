La poesia d’Àlex Susanna a l’Institut Art i Espiritualitat de Montserrat

annaïs miró

El dia 24 de febrer a les 16h., dins el cicle “Diàlegs amb poetes, artistes i músics a la meva poesia”, l’Institut Art i Espiritual Sean Scully de Montserrat, acull el poeta català Àlex Susanna i els seus diàlegs artístics en la seva pròpia poesia. L’acte tindrà lloc a l’Església de Santa Cecília de Montserrat. Àlex Susanna (Barcelona, 1957) és llicenciat en Filologia Catalana, ha estat fundador, director i editor del segell Columna, traductor de grans clàssics com Molière, articulista als diaris Avui i El Mundo, professor a la Universitat Rovira i Virgili i fundador i director del Festival Internacional de Poesia de Barcelona. La seva és una poesia centesa com a revolta i contrapunt del temps que passa com una exhalació, el nostre temps apressat, indigerible. La poesia, com l’art de la rosa humil, no pretén donar respostes a la realitat, però la il·lumina. La veritat, allò que sentim com autèntic, és una revelació més que una comprovació. Els seus poemes són en la seva majoria breus, de vers curt, i sense pirotècnies metafòriques -marca de la casa- ni emotivitats que condicionin al lector, els poemes diuen el que volen dir, són honestos i de traç net. En els poemes d’Àlex Susanna s’hi respira un aire anglès, civilitzat, diria fins i tot aristocràtic, i que per obra i gràcia del mester poètic es transmuta, dins la mateixa polarització, en un assolellat aire grec, clàssic, d’equilibrades proporcions que elabora imatges de craters plens de bon vi servit amb contenció i generositat, actituds gens incompatibles en un bon amfitrió com és el poeta.

Etiquetes: Àlex Susanna · diàlegs · Institut Art i Espiritualitat Sean Scully