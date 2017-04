La pintura matèrica d’Alejandro Conde a la Padre Vallet

annaïs miró

Del 19 d’abril al 13 de maig de 2017, la Sala d’Exposicions del nou centre cultural Padre Vallet, a la Plaça Padre Vallet, 1, de Pozuelo de Alarcón, tindrà lloc l’exposició de pintura d’Alejandro Conde López, una panoràmica de la seva última obra, que distribuïda en quatre temàtiques ben diferenciades: Paisatge urbà, retrats, bodegons i composicions. Totes les obres coincideixen en alguna cosa i es diferencien en moltes. La línia conductora de tots els temes no pot ser cap altra, com s’esperaria d’un pintor, que la plàstica, el color, l’expressivitat, l’estructura, la pasta, la tonalitat, és a dir, allò pròpiament pictòrico. Hi ha doncs dos moments, un d’intimista (el racó, l’angle, l’encreuament…) i un altre de generalista (la vitalitat que el color s’encarrega de ressaltar). Els retrats són més íntims, sensibles, naïfs, delicats malgrat el seu fort color, individualitzando un tret característic que defineixi el personatge sencer. Els bodegons brillen per la seva pròpia expressivitat inherent. El millor són les composicions surrealistes-abstractes. No del tot abstractes, atès que es perfilen figures pertot, figures descentrades, allargassades, sublimades, simbolitzades, encarnades, orgàniques, però abstractes en la mesura que no responen a pràcticament cap cosa concreta, distorsionades les semblances, en un estovament surrealista que no deriva cap a la famosa “sopa de ganso” còsmica gràcias al color viu que exhibeixen els seus elements i als fons increïblement fauves en què es mouen, como si es tractés del magma calent d’on brolla l’univers.

