La passió d’Arian Tehrani a l’Atelier Blanca de Nicolás

isidre roset i juan

Com a acte inaugural de la programació de l’Orgull Cultural 2017, Gay Sitges Link presenta l’exposició de dibuix d’Arian Tehrani (Teheran, Iran, 1977) a l’Atelier de Blanca de Nicolás.

Arian Teherani és un artista persa, professor en història de l’art a la Universitat de Teheran on completà els seus estudis en Belles Arts especialitzant-se en pintura. Ha cursat el màster en història de l’art convalidat per la Universitat de Göteborg a Suècia on ha estat residint abans de traslladar-se a Barcelona on actualment viu i treballa.

La trajectòria estilística de l’obra pictòrica d’Arian Tehrani comença amb una sèrie de pintures arrelades en la tradició artística de l’Orient Mitjà, gran regió que comprèn diverses cultures entre elles la persa amb el farsi com a idioma propi i llengua materna d’Arian que també parla el suec i ara una mica de castellà.

Després d’un primer moment colorista i decoratiu, l’obra d’Arian Tehrani s’ha concretat en el dibuix a llapis sobre paper Canson. La temàtica dels seus dissenys és obertament homosexual o potser millor podríem dir d’un erotisme o homoeròtics, ja que mostren la nuesa i l’amor entre homes que s’estimen.

Aquest amor entre homes és la cara que Arian vol reivindicar plenament, mostrant-la perquè sigui vista com a bellesa i amb l’orgull que demostra que no hi ha res de dolent sinó tot el contrari: estimació, beatitud, bonesa i beutat en l’acoblament de cossos del mateix sexe. Per a emetre aquest missatge clar i contundent Arian es val de models coneguts en la cultura popular gai, figures mediàtiques com Eliad Cohen, Papa Tour. Altres dels seus models són actors de pel·lícules porno gai, una especificitat dins d’un món específic com és el de la filmografia pornogràfica. Alguns models pertanyen a l’escena nocturna d’oci i al panorama musical: Jean Franko D.J.

Arian els dibuixa amb una astoradora perfecció utilitzant simplement llapis i paper, tanmateix la goma d’esborrar. La seva tècnica és molt depurada i cerca les postures i les situacions que expressen intensament la passió del moment que és com a titulat l’exposició inaugurada a l’atelier de Blanca De Nicolás.

Arian Tehrani planta cara als prejudicis fent una declaració de principis basats en la igualtat i la plena acceptació del fet homosexual. L’exposició estarà oberta i es podrà visitar fins al 17 de juny coincidint amb els dies de la Marxa i Parada de l’Orgull LGTBI 2017 a Sitges.

Etiquetes: Arian Tehrani · Atelier de Blanca de Nicolàs