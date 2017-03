“La Noche. El ave de alas negras”: la seducció, la creació i la destrucció segons Mercedes Bellido

La galeria Plastic Murs exposa l’obra de Mercedes Bellido, inspirada en la troballa del papir de Derveni, l’any 1962. Aquest papir és el manuscrit més antic d’Europa i en ell, s’hi esmenta un poema relacionat amb l’orfisme, una religió grega alternativa. Al papir també es parla de la Deessa de la Nit de Ales Negres com a origen de l’amor, però també del destí i de la mort. Una deïtat tan poderosa que fins i tot a Zeus li fa por. La Deessa de la Nit encarna allò femení, allò seductor, allò creador i, alhora, allò desafiador, tenebrós i destructiu. Sota un halo de misteri ritualista, talment com una serp, juga silenciosament amb el destí de la humanitat. De la mateixa manera que les aus carronyeres viuen gràcies a la mort d’altres, la Deessa necessita de la foscor per brillar, de l’amor per destruir i de la mort per donar vida.

A La Noche. El ave de alas negras Mercedes Bellido treballa una possible iconografia de l’univers d’aquesta deessa òrfica. El passat s’encarna en els records que flueixen com animals mesquins per la memòria, toquejant amb llurs llengües bífides inquietants tot allò que troben al seu pas, enverinant l’avenir i insuflant-hi una curiositat insaciable per conèixer-lo, malgrat que en última instància, el final ja se sap, és la mort. I les aus negres presagien aquest desenllaç fatal i irremeiable. Això no obstant, la Deessa de la Nit ens proporciona, durant la nostra vida, a una regeneració constant.

La Noche. El ave de alas negras es pot visitar a Plastic Murs (c/ Dènia, 45) de València, del 24 de març al 22 d’abril.

Etiquetes: Galeria Plastic Murs · Mercedes Bellido · Papir de Derveni