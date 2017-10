La Nau Gaudí acull “Un arc, un iglú, una ciutat”

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, format per l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat, i L’Obra Social “la Caixa”presenten l’ exposició Un arc, un iglú, una ciutat, una mostra formada per dues obres de grandimensió especialment seleccionades per dialogar amb l’arquitectura de la Nau Gaudí per la comissària Nimfa Bisbe, cap de les Col·leccions d’art de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Les obres, que per primera vegada es podran veure reunides a Mataró són El camí per venir aquí (1986) de l’artista italià Mario Merz -considerat un dels principals representants de l’art povera i Des del terrat (1985-1986), de l’escultor valencià Miquel Navarro. La primera obra és un dels característics iglús de l’artista, mentre que la segona es l’evocació escultòrica d’una gran urbs aescala reduïda.

La Nau Gaudí, excepcional sala d’exposicions per a aquestes enormesinstal·lacions, “no funciona aquí com un contenidor a l’ús, sinó que s’erigeix com l’entorn propiciper afavorir una anàlisi sobre la pulsió constructiva en art”, segons David Armengol.

La mostra és una posada en escena on la trobada entre un iglú (Merz), una ciutat (Navarro) i unsarcs parabòlics (Gaudí) conviden a una reflexió sobre les nostres formes d’habitar. I no ho fa desde la funcionalitat arquitectònica, sinó des del terreny especulatiu, metafòric i flexible de les artsvisuals. D’altra banda, la present exposició permetrà també obtenir una nova i inusual visió dela Nau Gaudí, amb la seva forma “original” (sense plafons expositius).

Un arc, un iglú, una ciutat és una iniciativa que neix de l’acord de col·laboració entre el ConsorciMuseu d’Art Contemporani de Mataró i l’Obra Social “la Caixa”, que portarà a la Nau una segona exposició d’obres de la seva col·lecció l’any 2019. Des de la col·laboració de dues col·leccions quetreballen per fer arribar la cultura a tots els públics, l’objectiu d’aquest acord és contribuirconjuntament a la reflexió sobre el món de l’art en general, així com a la divulgació dels artistes del segle XX que habitualment no formen part de la col·lecció permanent dels museus.

Etiquetes: Ajuntament de Mataró · Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat · l'Obra Social "la Caixa" · Mario Merz · Miquel Navarro · Nimfa Bisbe