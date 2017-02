“La màgia dels mòbils” a la sala d’exposicions de la Caixa

La tecnologia ha aportat avenços importants en el camp de la comunicació. Si retrocedim tan sols un segle, no hi havia cap casa al municipi de Santa Cristina d’Aro que disposés de telèfon. Avui dia hi ha alguna casa que no hi hagi com a mínim un telèfon mòbil?

El telèfon mòbil, un aparell que en molt poques dècades s’ha fet imprescindible a la vida dels humans del segle XXI. El dia 18 de febrer, Josep Tarrés, enginyer industrial parlarà de La màgia i els mòbils. Ens despertarà la imaginació de la màgia de la tecnologia mòbil explicant les seves característiques principals: el context gràfic i els gestos multi tàctils. Es visionaran videos: What’s your magic? TEDxBrussels; La màgia de Magency, una empresa que aplega engrescament de l’audiència amb tecnologia per crear shows digitals; jocs on el mòbil fa de mag i proporciona instruccions perquè sigui el propi usuari qui faci de mag. També es visionaran apps de mòbil de màgia i de ciència.

La xerrada s’acabarà amb una mostra d’aplicacions a partir de becaris de la UdG que han participat en estada laboral en tecnologies mòbils: Fractal; els descomptes i totes les respostes amb el mòbil i la gestió del consum de la gasolina del cotxe.

La conferència-col·loqui tindrà lloc a la sala d’exposicions “la Caixa” de Santa Cristina d’Aro i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro; “la Caixa”; Skäl Internacional de Girona; els Serveis Territorials de Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i La Casa Màgica –col·lecció Xevi.