La llum d’Arturo Álvarez a la Galeria Luisa Pita

annaïs miró

Del 16 de juny al 31 de juliol de 2017, la Galeria Luisa Pita, al carrer Cardenal Payá, 9, de Santiago de Compostel·la, acull l’exposició Soidades das falas de l’artista i dissenyador gallec Arturo Álvarez. A la mostra s’hi presenten les seves noves col·leccions d’art: “Conversas, Encontros, i Agora”. Un treballa que s’endinsa en una exploració més profunda de l’ésser humà, de la seva relació amb l’altre i amb el seu entorn, amb la llum com a teló de fons. Una via d’expressió més íntima i personal que provoca una reflexió que transcendeix l’estètic i cava en allò transcendental, en la vida mateixa. Experimentació lumínica, disseny i art es conjuguen i són el resultat d’una carrera de més de vint anys plagada d’èxits i reconeixements. El caràcter multidisciplinari d’aquesta exposició intervé l’espai de la galeria amb tres grans instal·lacions pensades i dissenyades per provocar emocions, amb l’ésser humà com a protagonista i la llum com a fil conductor. Escultures de cossos eteris i formes curvilínies creades a partir de materials com l’acer i el cordó japonès, projecten, a través de la llum, la força de l’ésser humà, la seva energia vital i la seva capacitat per obrir-se pas com a individu o com a grup.

