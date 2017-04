La intimitat a la xarxa o “Image Thief” a Hell Gallery

Hell Gallery inaugura, el 4 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, Image Thief, la nova exposició de l’artista valencià Alejandro Casanova.

L’accessibilitat als dispositius de producció i a les xarxes de distribució d’imatges conforma un nou paradigma de tot allò visual que inunda la nostra quotidianitat fins a gairebé desbordar-la. Les múltiples opcions de consum i d’exhibició, contaminen cada forma d’interacció social que la hiperconnectivitat possibilita, redefinint així les nostres formes de relació. Amb això, la noció de privacitat pateix també una dissolució dels seus propis límits. No hi ha espais sense explorar, la imatge de mala qualitat, descurada i amateur reivindica el seu lloc com a ànima d’un present fragmentat i imparable.

El projecte d’Alejandro Casanova es desenvolupa des de dues fases. Una primera en la qual el pintor se’ns presenta com a observador, com a caçador de l’essència d’allò íntim des de l’anonimat de la xarxa. I una segona, en què converteix aquest contingut condemnat al ràpid consum a una pràctica estètica i pacient, en la qual la quietud del traç i la tècnica propicien un nou espai de reflexió sobre la nostra pròpia condició humana.

Hermann Hesse deia que “quan odiem algú, odiem, en la seva imatge, alguna cosa que està dins nostre”. L’exposició Image Thief es pot veure a la Hell Gallery (Carrer de la Cendra 8 Bis) a partir del 4 de maig. L’entrada és gratuïta.

Etiquetes: Alejandro Casanova · Hell Gallery