La identitat dels palestins al Bòlit

annaïs miró

El col·lectiu Mapasonor i l’artista Domènec presenten al Bòlit de Girona, a la Rambla de la Llibertat, 1, de Girona, concretament a la Sala Fidel Aguilar, el projecte conjunt Jerusalem ID. Serà del 23 de setembre de 2017 al 7 de gener de 2018. En els conflictes se’ns sol mostrar la violència de manera “espectacular”. La violència suspesa, a diferència de l’espectacular, és silenciosa i no es veu, però afecta radicalment el cent per cent de la població palestina i impedeix el desenvolupament normal de la seva vida. A Jerusalem Est (la part palestina), l’Estat d’Israel desenvolupa un catàleg de sofisticades estratègies de violència suspesa que formen els continguts d’aquesta exposició, des de la complexitat dels plans urbanístics fins a la humiliació usant el fet identitari àrab. Un exemple d’aquesta violència suspesa és el Jerusalem ID, el document d’identitat de la població autòctona palestina que des de fa centenars d’anys habita la ciutat: és només un permís de residència que pot ser revocat en qualsevol moment i impedeix l’exercici d’una ciutadania amb drets. L’exposició parteix d’un treball de recerca audiovisual i documental sobre Jerusalem i Palestina de Mapasonor i de Domènec, i es concep com part d’un projecte més ampli en el temps i en les produccions que se’n faci. L’antecedeix un documental realitzat en comú entre Mapasonor i Domènec anomenat 48_Nakba, les instal·lacions Baladia Ciutat Futura i Real Estate de Domènec (aquesta darrera s’inclou en aquesta exposició) i la sèrie de 5 documentals 48 de Mapasonor. La primera producció d’aquest projecte va ser el curtmetratge Jerusalem ID:semàfor racista. L’exposició actual conté diversos vídeos i una instal·lació que exploren conjuntament des d’angles diversos l’anomenada “violència suspesa” a Jerusalem Est.

Etiquetes: Bòlit · Domènec · Jerusalem · Mapasonor