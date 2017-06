La galeria Yusto / Giner presenta la mostra “Desfiguracions”

La galeria Yusto / Giner, carrer Madera 9 de Marbella, presenta del 30 de juny al 16 de setembre de 2017 la exposició col·lectiva Desfiguracions, en la qual participen els artistes Fernando Climent, Paloma Gámez , José García Vallés, Jose Piñar i Daniel Solomons.

Desfiguracions es planteja com un exercici de reunió de diferents punts de vista que transiten per territoris que eludeixen el figuratiu, on arriba a desaparèixer la forma representativa de la realitat per convertir-se en realitats personals, pròpies i amb una intencionalitat manifesta .

Un projecte que es presenta com a contrapunt en la línia habitual seguida per la galeria i com un diàleg entre artistes sobre la forma i el seu llenguatge, compartint tots ells interessos comuns en les seves investigacions, i que treballant des del terreny de l’abstracció, ens s’aproximen a la seva metodologia científica i ens transporten als seus particulars universos poètics.

L’objecte aquí és la creació de connexions i la confrontació d’idees, així com la generació d’una riquesa conceptual que posi de manifest diferents orientacions en els desenvolupaments de l’abstracció dins de l’art contemporani més viu i actual.

L’eix conceptual de l’exposició i la selecció d’artistes revelen la riquesa i pluralitat que viu, presenta i projecta l’abstracció dins el panorama artístic actual com es- tratègia de pensament i el seu potencial per expandir els límits dins les arts visuals.

A la imatge, Fernando Clemente “S/T, Sobre la imagen vuelta” (detall), 2015.

