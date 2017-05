La Galeria Sicoris celebra el centenari del naixement del “TBO”

La Galeria Sicoris, c/París 160 de Barcelona acull fins al mes de juny una exposició dedicada al TBO per celebrar el centenari del seu naixement. És la de més durada i la de major nombre d’originals que s’ha fet mai.

Aquest 2017 es compleixen 100 anys de l’aparició del primer exemplar del TBO. Aquesta revista infantil va sobreviure amb interrupcions degudes a la Guerra Civil i a les crisis editorials fins arribar l’any 1989. Durant tots aquests anys, es publicaren més de 2500 números i es va constituir en una referència per a vàries generacions de lectors. El TBO és el màxim exponent de l’anomenat humor blanc pel que fa a les revistes il·lustrades i estilísticament es un paradigma de l’anomenada línia clara.

Ara que fa cent anys, al girar la mirada enrera s’han fet i es faran moltes valoracions sobre la repercussió social, editorial i documental del TBO la Galeria Sicoris vol incidir especialment en el que creiem que és la gran aportació de la publicació.

El TBO creà lectors, personatges i records, evidentment, però sobretot creà dibuixants. El TBO acollí, ni que fossin mal pagats, una gran plèiade de dibuixants i ajudà a la seva formació i perfeccionament en una època on no hi havia escoles de còmics ni de dibuixants d’historietes i aquests es formaven per imitació i consell dels que més destacaven.

Per això, hem proposat una exposició de més de 200 originals de diversos autors, sobretot dels més coneguts que permet fer una valoració tant de la tècnica de cada un com de la iconografia que conformaven el conjunt de la seva activitat. Mai abans s’havia fet una exposició d’un nombre d’originals tant elevat.

L’exposició permet observar com evolucionaven alguns personatges com ara la família Ulises, Melitón Pérez, Morcillón i Babalí o el professor Franz de Copenhague, depurant el traç i afinant les característiques fins esdevenir els que van acabar com a referents clàssics. Tant és així que els originals més antics d’alguns dibuixants i d’alguns personatges poden resultar francament sorprenents per al públic general.

També es veu les diferències dins d’una mateixa secció segons els dibuixants que la portaven. En aquest cas és antològica la mostra de la secció de “Grans invents del TBO” que si bé fou en Sabatés qui la consagrà, va tenir abans i després d’ell múltiples dibuixants que hi van aportar la seva traça personal a partir de les idees del director i guionista en Joaquim Buigas.

A la imatge, portada del “TBO” (detall).

