La Galeria Senda presenta “Les paraules de l’optimista” de Jaramillo

Les paraules de l’optimista de Catalina Jaramillo es pot visitar a la Galeria Senda de Barcelona del 5 de setembre a l’1 d’octubre del 2017.

La Galeria Senda mostra el treball de Catalina Jaramillo Quijano dins la sisena edició d’Art Nou. Jaramillo presenta sota el títol de l’exposició, Les paraules de l’optimista, una nova sèrie de dibuixos de l’artista colombiana. Aquest nou treball parteix d’un exercici simple: buscar en diccionaris de diversos idiomes les paraules amor, mort, vida i final i interpretar, a través del dibuix, la paraula que hi ha abans i la que hi ha després. “El meu treball és una recerca de la felicitat i l’estabilitat. Parlo de coses tranquil·les i felices”, explica Catalina Jaramillo sobre els seus projectes.

Les paraules de l’optimista planteja un trajecte que comença des de l’interior de l’artista. Jaramillo indaga en les seves experiències, es mira a si mateixa i fa un recompte d’aquestes memòries que van ser ruptures dins d’un temps particular. Aquestes memòries travessen la fi de la infància, l’inici de l’amor, on va començar i va acabar certa història. El to dels dibuixos, en aparença senzills i innocents, pretén generar una tensió entre realitat i ficció, imatges desdoblades del subconscient que recreen una mitologia personal.

A la imatge, Catalina Jaramillo. Les paraules de l’optimista.

Etiquetes: Galeria Senda · Jaramillo