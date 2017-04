La Galeria Pilar Sierra presenta 4 artistes a ArtLima 17

La Galeria Pilar Sierra, c/ Santa Engracia, 6 de Madrid presenta a l’Stand C28 d’ArtLima 17, que té lloc entre el 20 i 23 d’abril, les obres dels artistes Miguel Aguirre, José Manuel Ballester, Concha García, Darío Urzay y Daniel Verbis.

Miguel Aguirre actualitza la tradició de la pintura d’història, proposant-la com llenguatge per a interpretació de la realitat. Dins de la voracitat actual dels mitjans de comunicació i de la immediatesa de les imatges i vídeos dels dispositius mòbils, la pintura es proposa com a alternativa, com repòs i revers de la moneda cap a una interpretació més reflexiva del nostre entorn present. Els seus temes els obté apropiant d’imatges que apareixen en diversos mitjans de comunicació, el cinema, càmeres de seguretat, etc. Temes com el terrorisme, política, els polítics contemporanis que a través dels seus quadres mostren l’altra cara dels esdeveniments, la de la seva transversalitat i essència universal.

José Manuel Ballester fotografia interiors y exteriors que sotmet a un procés de refredament de la realitat, un minimalisme poètic, que tendeix cap a l’abstracció a través de llums i ombres. Paral·lelament, en els darrers anys ha desenvolupat un interessant treball d’apropiació de quadres icònics de la història de l’art com Las Meninas o El Sant Sopar de Leonardo.

Concha García presenta una petita però interessant peça escultòrica, que pertany a un conjunt titulat La Travessia del funàmbul, segona part del projecte Només el cor té la sequedat de la pedra en què la artista ha estat treballant durant els últims quatre anys. El projecte global pren com a punt de partida un dels versos del poema Seran cendra de José Ángel Valente, amb el qual inicia una sèrie d’escultures sobre ceràmica en què la pedra és l’objecte que es pren com a referent, projectant part de la fortalesa i fragilitat de l’ésser humà. Igual que l’ésser humà, aquestes pedres no estan exemptes d’empremtes, molt al contrari mostren totes les marques de la seva rodar pels camins.

A la imatge, “La Travessia del funàmbul”, Concha García, 2016.

