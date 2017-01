La Galeria Pelaires, per segona vegada a la fira Zona Maco

La Galeria Pelaires de Palma participa per segona vegada a Zona Maco, fira que se celebrarà del 8 i 12 de febrer al Centre Banamex de Ciutat de Mèxic. La galeria mostrarà treballs de Jannis Kounellis, Jason Martin, Mark Francis, Nicholas Woods, Prudenci Irazábal, Rafael Munárriz, Amparo Sard i Roland Fischer.

Zona Maco, que enguany arriba a la seva catorzena edició, és una de les fires d’art contemporani més importants d’Amèrica Llatina. En 2016 van participar 150 galeries de 25 països i va ser visitada per més de 40.000 persones, reforçant la seva importància en el panorama internacional. La presència de galeries com David Zwirner, Mai 36, Lisson, Kurimanzuto, Gladstone, Perrotin, i OMR és una clara mostra de la rellevància de la fira en el panorama internacional.

El director de la Galeria Pelaires, Frederic Pinya, assenyala que “l’any passat va ser la nostra primera vegada en MACO, i l’experiència va ser molt satisfactòria, creiem que és una fira en què cal estar actualment. És una aposta ferma de la nostra galeria perquè sens dubte és la referència per al sector i el col·leccionisme a Amèrica Llatina, i volem consolidar la nostra presència allà, establir nous contactes amb artistes, galeries i col·leccionistes que estaran presents un any més. El programa artístic paral·lel a la fira així com els premis que s’atorguen durant l’esdeveniment suposen un al·licient afegit”.

A la imatge, Roland Fischer – “Disney” 2016.

Etiquetes: Galeria Pelaires · Zona Maco Mèxic