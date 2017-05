La galeria Marlborough celebra els 25 anys amb una doble exposició

gisela chillida

La galeria Marlborough, Orfila, 5 de Madrid presenta del 25 de maig al 9 de setembre l’exposició Ahir i avui. El laberint del temps II, una visió passada i present de tots els artistes espanyols de Marlborough Madrid comissariada per Francisco Calvo Serraller i que compta amb obres de Juan José Aquerreta, Pablo Armesto, Martín Chirino, Rafael Cidoncha, Juan Correa, Manuel Franquelo, Juan Genovés, Luis Gordillo, Blanca Muñoz, Juan Navarro Baldeweg i David Rodríguez Caballero. El laberint del temps II és el segon capítol d’una mostra que ha reunit del 6 d’abril al 20 de maig obres antigues i de nova producció dels artistes Alfonso Albacete, Joaquín Barón, Alberto Corazón, Hugo Fontela, Carlos Franco, Abraham Lacalle, Francisco Leiro, Antonio López, Lucio Muñoz, Pelayo Ortega, Sergio Sanz, Soledad Sevilla i Manolo Valdés.

Entre l’artista més veterà dels 24 presents a l’exposició, Martín Chirino (1925) i el més jove, Hugo Fontela (1986) hi ha setanta anys, com assenyala Francisco Calvo Serraller:

“Cal assenyalar el valor històric representatiu que implica no només la reunió de creadors pertanyents a set dècades diferents, la majoria dels quals han tingut un rang heràldic. Perquè, des del mateix Chirino, que va pertànyer al mític grup El Paso, passant per Antonio López, figura emblemàtica de l’anomenat Realisme madrileny; per Lucio Muñoz, l’únic mort d’aquest conjunt, que podria ser enquadrat en qualsevol de les dues tendències esmentades; pels valencians Joan Genovés i Manolo Valdés, les respectives trajectòries figuratives van deixar sentir l’empremta del Pop-Art; per Luis Gordillo, el qual després foguejar-se al informalisme i el Pop, va esdevenir una figura clau en el replantejament de la pintura figurativa en el moment crucial de fins dels anys seixanta i començaments dels setanta; per Juan Navarro Baldeweg, que va transitar entre el conceptual i el pictòric també per aquells mateixos anys; per Soledad Sevilla, els inicis en l’abstracció geomètrica es van anar ampliant a altres camps d’expressió sense perdre el seu característic estil subtil; per Alberto Corazón, els començaments conceptuals i les seves històriques aportacions al disseny es van transformar amb el temps en una trobada apassionat amb la pintura; per Rafael Cidoncha, que va formar part de la mítica galeria Vandrés amb una obra de trama figurativa llavors molt severa per després anar donant un llustre lluminós als seus quadres d’accent intimista; per Carlos Franco, membre de l’anomenada nova figuració madrilenya dels anys setanta, o Alfonso Albacete, que també va emergir en aquesta mateixa dècada amb un estil figuratiu de naturalesa més sensualista; per Juan José Aquerreta i Manuel Franquelo, replanteadores del realisme cadascú a la seva manera; fins pels quals van ser apareixent després durant les dècades posteriors a la de 1980, sent aquesta crucial per a l’obertura internacional definitiva del nostre país i que a més va coincidir amb l’entronització del mercat d’art contemporani i la seva massiva difusió, tot la qual cosa, el bo i el dolent, va fer pujar d’entrada la puixança de l’art contemporani local, almenys, en una dimensió de la seva projecció institucional i social com mai abans s’havia produït. ”

L’exposició se celebra amb motiu del 25 aniversari de l’espai de Marlborough Madrid, projectat per Richard Gluckman Architects en l’any 1992 i que es va inaugurar amb l’exposició Francis Bacon. Pintures 1981-1991. Bacon, que va morir a Madrid durant la preparació d’aquesta exposició al mes d’abril, va ser el primer dels molts artistes internacionals que van començar a tenir presència a Espanya gràcies a l’obertura de Marlborough Madrid. El de Francis Bacon va ser el primer gran nom al que a través dels anys es van anar unint els de Paula Rego, Avigdor Arikha, Ronald Kitaj, Magdalena Abakanowicz, entre d’altres.

A la imatge, obra d’Abraham Lacalle.

