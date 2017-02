La Galeria Kreisler prorroga “Theriomorphism”

Com a conseqüència de l’èxit de públic, Theriomorphism IV, exposició programada a la Galeria Kreisler del carrer Hermosilla, 8 de Madrid es prolonga fins al dia 4 de març.

Theriomorphism IV és una mostra comissariada per l’artista Okuda San Miguel en la que es pot gaudir i adquirí tant obra seva com dels artistes invitats per aquesta ocasió, la francesa Amandine Urruty, el català Samuel Salcedo i el creador ucraïnès Waone.

