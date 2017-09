La Galeria Carles Taché presenta el treball de Michael Joo

La Galeria Carles Taché inaugura el 28 de setembre a les 19.30 h. Suposicions uniformes (i altres fantasmes) de de l’artista Michael Joo (Ithaca, Nova York, 1966). Segons l’uniformisme científic, “el passat és la clau del present”. El terme fa referència a la noció de procés temporal i metamorfosi, en ciències naturals i físiques, especialment en geologia. Suposicions Uniformes fa referència al lloc inestable on es podria dir que la ciència i la religió es troben; on fets i fets alternatius competeixen per la nostra comprensió del present, i allò material i allò dialèctic es fonen.

La mostra, que s’inclou en el marc del Barcelona Gallery Weekend, es podrà veure fins al mes de desembre.

