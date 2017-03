La gala dels Premis Enderrock 2017 a la ràdio i la televisió

Els Premis Enderrock 2017 – XIX Premis de la Música Catalana han aixecat més expectació que mai. La nova ubicació a l’Auditori de Girona, l’acurada posada en escena i el fet de mantenir la intriga dels guanyadors de la votació popular fins a la mateixa gala, han fet que enguany nombrosos mitjans de comunicació no es vulguin perdre l’esdeveniment. La gala comptarà amb més d’un centenar de professionals acreditats de més d’una quarantena de mitjans.

La gala de la Nit Enderrock s’emetrà en directe per més d’una dotzena de mitjans locals a través de La Xarxa de Comunicació Local. També es podrà seguir al canal 159 que La Xarxa té a la plataforma Movistar+. Al mateix temps, una desena dels principals diaris digitals i portals web també oferiran la cerimònia per streaming des de l’Auditori de Girona a partir del dia 9 de març a les 21 hores. Enderrock.cat farà el seguiment minut a minut a través de la seva web.

Una altra de les xifres que creix respecte a edicions anteriors, és la cobertura informativa en directe que en faran les principals emissores generalistes catalanes: Catalunya Ràdio, Rac1 iCat.cat i La Xarxa realitzaran programes en directe des de Girona.

L’Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio, dirigit per Roger de Gràcia, emetrà un espai especial de 4 a 7 de la tarda des del mateix Auditori de Girona. Inclourà actuacions en directe de Judit Neddermann i Ramon Mirabet i parlarà amb els personatges més destacats de la jornada. A partir de les 7 de la tarda, iCat.cat agafarà el relleu de la programació amb l’espai Independents, conduït per Josep Martín, que entrevistarà a Joan Miquel Oliver, Roba Estesa, Doctor Prats i Love of Lesbian, entre d’altres.

Per primera vegada RAC1 també desplaçarà el programa Islàndia als Premis Enderrock. El periodista Albert Om i el seu equip s’instal·laran al hall de la Sala de Cambra de l’Auditori per fer una hora i mitja de directe dedicat als Premis de la Música Catalana amb un format de converses entre diferents protagonistes com Gay Mercader, Santi Balmes, Miqui Puig, Joan Miquel Oliver, Sisa, Quimi Portet, Francesc Burrull, Laura Simó i Núria Feliu, entre d’altres.

El centre de Girona també respirarà, com en anys anteriors, l’esperit musical dels premis. El programa La Tarda de La Xarxa ubicarà el seu estudi mòbil a peu de carrer, davant dels estudis de FEM Girona, a la Rambla. Al llarg de les tres hores de ràdio (de 4 a 7 de la tarda) hi passaran protagonistes com Francesc Burrull, Hora de Joglar, Quartet Mélt o Roba Estesa, entre d’altres, combinant entrevistes amb actuacions en directe. L’edició especial el programa La Tarda estarà dirigit per Eduard Virgili (Altafulla Ràdio) i conduït per Laura Alcalde (EMUN FEM Ràdio) i Sònia Tubert (FeM Girona).

Programació especial a la Xarxa

Un cop acabi la gala, a partir de les 23h, La Xarxa i TV Girona produiran un programa especial des del mateix Auditori de Girona per recollir les opinions dels guanyadors i dels principals protagonistes de la Nit Enderrock. Aquest espai estarà dirigit per Josep Bayo (Ràdio Arenys) i presentat per Rosó Feliu (TV Girona), Marta Pérez-Verge (Ràdio Arenys) i Uri Mora (Ràdio Ciutat de Badalona.

A la imatge, Maria del Mar Bonet, Premi Enderrock a la Trajèctoria.