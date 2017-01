La Fundació Vila Casas porta el treball d’Antoni Bernad a l’Espai de Santa Caterina

El dia 26 de gener a les 12 h., tindrà lloc a l’Espai de Santa Caterina, de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, la presentació de l’exposició Antoni Bernad. Retrats. L’acte comptarà amb la presència de l’artista, del director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès i Natàlia Chocarro, adjunta direcció d’art de la Fundació Vila Casas.

La mostra és un dels treballs més rellevants d’Antoni Bernad (Barcelona, 1944) com a retratista. El projecte destaca pel tractament que el fotògraf dóna al retrat i pel valor històric del document. Bernad utilitza majoritàriament el blanc i el negre amb contrastos subtils que els dota de naturalitat i calidesa. A més, les seves composicions sense artificis i els enquadraments directes atorguen a les fotografies una atemporalitat que els tornen resistents al pas dels anys. També cal destacar la seva capacitat per copsar l'”ànima” dels seus protagonistes.

A l’exposició es poden veure 32 fotografies de personatges com Albert Porta, Antoni Llena & Àngel Jové, Antoni Tàpies, Artur Mas, Joan Miró, Pasqual Maragall i Sergi Aguilar, entre d’altres.

Antoni Bernad (Barcelona, 1944) va estudiar Belles Arts i va començar a treballar com a grafista. Més tard, l’any 1966, es va instal·lar a París, on es va iniciar en el món de la fotografia de moda, en un moment en què, com ell mateix ha afirmat, la fotografia es començava a distingir com una disciplina artística. Aquest fotògraf, reconegut internacionalment, es declara admirador de la fotografia d’Irving Penn i actualment té obra al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, al Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, al Museu Nacional d’Art de Catalunya o, entre d’altres, al Museu del Disseny de Barcelona.

La mostra romandrà oberta fins al 31 de març de 2017 a Espai de Santa Caterina, carrer Joan Maragall, 2, de Girona.

