La Fundació Mapfre presenta una exposició del fotògraf Peter Hujar

La Fundació Mapfre ha inaugurat el dia 26 de gener, a la Ciutat Comtal l’exposició del fotògraf nord-americà Peter Hujar (Nova Yersey, Trenton, 1934 – Nova York, 1987), una mostra que posa de manifest l’amplitud, la profunditat i la singularitat de la seva obra. Els seus retrats van exercir una influència clau i transformadora en la fotografia de la segona meitat del segle XX.

La seva trajectòria, que va estar marcada per la seva evolució personal més que per èxits palpables, es va desenvolupar durant les dècades dels anys 1950, 1960 i 1970, coincidint amb una Nova York que era escenari dels primers moviments d’alliberament homosexual i dels estralls causats per la sida, en la dècada de 1980.

La utilització del blanc i negre, juntament amb un estil definit per la senzillesa, fa que les seves fotografies resultin profundament evocadores i commovedores. A través de la seva càmera, Hujar aprofundeix en el que és el seu principal interès: generar una atmosfera d’intimitat que li permeti establir una relació directa amb el retratat i endinsar-se en la seva veritable naturalesa.

A la velocitat de la vida, composta per 160 fotografies, està organitzada tenint en compte les preferències de l’artista. En lloc de mostrar les fotografies per separat optava a presentar-les en juxtaposicions enèrgiques, sorprenents i, de vegades desconcertants.

En el primer tram de l’exposició es troben les fotografies que va realitzar entre 1950 i 1960. Hujar aspirava a ser fotògraf de moda com els seus ídols Lisettet Model, Irving Penn i Richard Avedon, de qui va rebre classes magistrals.

Entre els anys 1958 i 1963 va viure principalment a Itàlia i després d’estudiar un any de cinematografia a Roma retorn a Nova York. D’aquesta època destaquen les fotografies sobre les catacumbes de Palerm.

Un cop establert a Nova York es va moure en el cercle de l’escriptora Susan Sontag, a la qual retrat el 1975, i la Factoria d’Andy Warhol i durant quatre anys es va dedicar a ser fotògraf de moda. Va publicar les seves fotografies en Harper ‘s Bazaar i GQ abans d’arribar a la conclusió que l’enrenou del treball en les revistes no era el seu.

La segona part de l’exposició mostra les seves obres més tardanes, fotografies que recullen des de 1970 fins a la seva mort. En 1973, Hujar va deixar les seves aspiracions professionals per centrar-se en el que veritablement li motivava. Va fotografiar, sempre en blanc i negre, l’ambient bohemi i radical del downtown novaiorquès d’aquests anys, on els protagonistes són escriptors, cineastes, actors i les subcultures de Nova York.

Destaquen els retrats que va fer al seu amic, l’actor drag, Ethyl Eichelberger i les que va realitzar a les zones més deprimides dels voltants de Nova York. Aquí fotografio les ruïnes industrials i els molls abandonats del riu Hudson a la part baixa de Manhattan.

Peter Hujar va morir el 1987, onze mesos després de ser diagnosticat de sida.

La mostra, exposada a Barcelona fins al 30 d’abril, es podrà visitar a la tardor al Fotomuseum de l’Haia i al gener de 2018 als Estats Units a The Morgan Library & Museum.

A la roda de premsa han participat el comissari de l’exposició Joel Smith, conservador “Richard L. Menschel” i director del Departament de Fotografia de The Morgan Library & Museum, i Carlos Gollonet, conservador en cap de fotografia de l’Àrea de Cultura de Fundació MAPFRE.