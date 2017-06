La Fundació Macba celebra 30 anys

La Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Fundació Macba), entitat privada sense ànim de lucre dedicada a l’adquisició d’obres d’art per a la Col·lecció Macba, a la difusió de l’art contemporani i al foment del mecenatge cultural i el col·leccionisme arriba al 30è Aniversari. La Fundació Macba és una de les institucions que forma part del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Amb motiu de l’efemèride s’ha celebrat el 12 de juny de 2017 un acte commemoratiu al que han han assistit el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; el ministre d’Educació, Cultura i Esports, i portaveu del govern, Iñigo Méndez de Vigo; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila; i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. L’acte s’ha celebrat al Macba amb la presència del Patronat de la Fundació Macba i ha constat d’una visita per a l’actual exposició de la Col·lecció, seguida d’una presentació i un torn de parlaments a la Capella dels Àngels en què han participat els representats institucionals del Consorci Macba.

Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació, ha destacat la intensa feina realitzada des d’un inici per l’entitat impulsant la constitució d’un museu d’art contemporani per Barcelona i la construcció d’un patrimoni pel museu a través de l’adquisició de més de 1.600 obres essencials per a la Col·lecció Macba. Una fita que “ha estat possible gràcies a la col·laboració i les aportacions realitzades per persones i empreses compromeses amb l’art contemporani i la ciutat”, ha remarcat Grandes.

La Col·lecció és fruit d’un cuidat procés d’adquisició de les obres que segueix el criteri artístic del director del museu, Ferran Barenblit, assessorat per un comitè d’experts internacional.

En els darrers anys, la Fundació Macba va decidir ampliar el seu compromís més enllà de la Col·lecció recolzant els projectes educatius i socials del museu i facilitant la relació del visitant amb l’art contemporani. Gràcies a aquest suport, el museu ha desenvolupat programes basats en la formació al professorat, l’accessibilitat i les beques escolars, ajudant a que el museu dialogui amb la societat d’una manera més diversa, inclusiva i compromesa.

La Fundació Macba va néixer l’any 1987 coincidint amb un moment d’inflexió històrica. Amb l’arribada de la democràcia es va fer palès que el patrimoni artístic de la ciutat de Barcelona presentava un buit significatiu que afectava especialment a l’art contemporani. Conscient d’aquesta mancança, l’aleshores alcalde Pasqual Maragall va assumir la responsabilitat d’impulsar un museu que albergués una col·lecció permanent d’art contemporani per a la ciutat de Barcelona. Per fer-ho va apel·lar a la col·laboració de la societat civil, implicant a l’empresari Leopoldo Rodés qui, amb aquesta finalitat, va endegar la Fundació Macba. Sobre Rodés, l’actual presidenta de l’entitat ha destacat “el seu important compromís, visió i dedicació que van fer realitat la constitució del MACBA i l’excel·lència de la seva Col·lecció. Sense la seva tenacitat el museu no seria avui una realitat”.

El suport de la societat a la Fundació Macba ha anat creixent progressivament durant les darreres dècades fent que l’entitat compti actualment amb la col·laboració de més de 100 persones i 50 empreses compromeses amb la ciutat i l’art contemporani.

Al llarg del 2017 la Fundació Macba impulsarà una sèrie d’esdeveniments amb motiu del seu 30è Aniversari com la presentació del catàleg de la Col·lecció Macba, que recollirà les peces més destacades del patrimoni del museu; la celebració del Macba Art Night, esdeveniment que té com a objectiu la captació de fons per adquirir noves peces pel museu; la publicació del llibre de la història de Fundació Macba; i l’organització d’una sèrie de Jornades sobre mecenatge i col·leccionisme que busquen generar debat sobre l’actualitat del món artístic contemporani.

A la imatge, Ferran Barenblit, Jaume Collboni, Ainhoa Grandes, Carles Puigdemont, Iñigo Méndez Vigo, Enric Millo i Santi Vila. (Foto David Campos).



