La Fundació Joan Miró presenta “The Way Things Go”

La Fundació Joan Miró presenta del 30 de juny a l’1 d’octubre de 2017 l’exposició The Way Things Do, comissariada per Serafín Álvarez i Martina Millà.

La mostra recupera el film The Way Things Go, de Fischli i Weiss, amb motiu del seu trentè aniversari, i el posa en mans de tres artistes nascuts en el moment en què va ser produït, tot proposant-los un exercici a l’entorn de la recepció i la mirada. The Way Things Do inclou la projecció de la pel·lícula original i tres noves produccions de quatre artistes que en fan una relectura a partir del paper de l’objecte: Cécile B. Evans, Daniel Jacoby i Yu Araki (que treballen en col·laboració), i Serafín Álvarez. El projecte planteja alhora una reflexió sobre la relació que els artistes nascuts als vuitanta tenen amb els referents de generacions precedents i sobre la reconstrucció que en fan en les seves produccions.

L’exposició ha comptat amb el suport d’Hangar, BAR Project, Arts Council Tokyo, Jan van Eyck Academie i Pro Helvetia.

A la imatge, Cécile B. Evans. “Leaks”. 2017. Foto: Pere Pratdesaba.

Etiquetes: Fundació Joan Miró · Martina Millà · Serafín Álvarez